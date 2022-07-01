Видаль получил предложение от именитого клуба

У чилийского полузащитника Артуро Видаля, отыгравшего прошлый сезон за миланский «Интер», появился вариант продолжения карьеры в Южной Америке. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах опытного футболиста проявляет «Бока Хуниорс».

Руководство аргентинского клуба готово заключить с Артуро контракт до конца 2023 года. При этом его соглашение с «нерадзурри» рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

Ранее в прессе появлялись новости об интересе к Видалю со стороны катарского «Аль-Райана» и бразильского «Фламенго».

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 40 поединков в разных турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча.