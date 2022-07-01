«Фиорентина» назначила медосмотр форварду «Реала»

«Фиорентина» на следующей неделе намерена официально объявить об аренде нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб уже назначил сербу медосмотр на следующую неделю.

«Реал» хотел бы побыстрее закрыть вопрос с арендой Йовича. Также мадридский клуб в данный момент активно работает над трансфером Марио Гилы в римский «Лацио».

Напомним, что Йович перебрался в мадридский «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». С тех пор серб провёл за «королевский клуб» 51 матч, где отметился всего тремя забитыми мячами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2025 года.