Назван клуб, который сыграет с «Барселоной» после отказа «Ромы»

Стало известно, кто сыграет против каталонской «Барселоны» на Кубке Жоана Гампера после отказа «Ромы». Согласно информации радиостанции RАС1, новым соперником «сине-гранатовых» станет «Милан». Стороны ведут финальные переговоры о проведении матча.

Напомним, что «Рома» отказалась играть против «Барселоны» из-за давления со стороны «ПСЖ». Президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи выступил против организации этого матча, поскольку каталонцы до сих пор поддерживают проект Суперлиги Европы. Руководитель обратился с соответствующей просьбой к президенту «Ромы», на что тот ответил согласием.

Добавим, что матч «Барселоны» против «Милана» должен состояться 6 августа.