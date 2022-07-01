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Чемпионат Италии. Серия А

Назван клуб, который сыграет с «Барселоной» после отказа «Ромы»

01 Июля 2022 • 09:14 Комментировать

Стало известно, кто сыграет против каталонской «Барселоны» на Кубке Жоана Гампера после отказа «Ромы». Согласно информации радиостанции RАС1, новым соперником «сине-гранатовых» станет «Милан». Стороны ведут финальные переговоры о проведении матча.

Напомним, что «Рома» отказалась играть против «Барселоны» из-за давления со стороны «ПСЖ». Президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи выступил против организации этого матча, поскольку каталонцы до сих пор поддерживают проект Суперлиги Европы. Руководитель обратился с соответствующей просьбой к президенту «Ромы», на что тот ответил согласием.

Добавим, что матч «Барселоны» против «Милана» должен состояться 6 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона
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