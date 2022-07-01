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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» арендовал молодого форварда «Вероны»

01 Июля 2022 • 07:29 Комментировать

Римский «Лацио» договорился с «Вероной» по поводу аренды молодого итальянского нападающего Маттео Канчельери.

Как сообщает пресс-служба «столичных орлов», 20-летний итальянский футболист официально следующий сезон на правах арендного соглашения проведёт в римской команде, у которой также будет опция выкупа при определённых условиях. Стоит отметить, что в услугах молодого форварда также был заинтересован «Сассуоло». «Нероверди» готовы были купить игрока за шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Маттео Канчельери провёл в итальянском чемпионате в составе «Вероны» 12 поединков, в которых забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Верона Серия А Маттео Канчельери
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