«Лацио» хочет избавиться от своего форварда

«Лацио» работает над продажей форварда Ведата Мурики, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок не входит в планы главного тренера столичного клуба Маурицио Сарри. «Орлы» хотят за своего нападающего 12 млн евро. Интерес к футболисту проявляет английский «Халл Сити».

Мурики перешёл в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче» за 19,92 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Вторую половину прошедшего сезона 28-летний представитель сборной Косово провёл в аренде в «Мальорке», где за 16 матчей четыре раза поразил ворота соперников, отдав при этом три голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает Ведата в семь млн евро.