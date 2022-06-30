Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» планирует расстаться со своим голкипером

30 Июня 2022 • 20:30 Комментировать

«Аталанта» хочет избавиться от голкипера Пьерлуиджи Голлини, сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на Violanews Fiorentina.

По информации источника, итальянский клуб готов отдать вратаря в аренду с правом выкупа. За игроком активно следит «Фиорентина».

Голлини выступает за бергамасков с 2017 года, проведя за клуб 111 матчей. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Прошедший сезон 27-летний итальянец провёл в аренде в «Тоттенхэме». Проведя за «шпор» 10 матчей, он пропустил 11 мячей, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Сайт Transfermarkt оценивает Пьерлуиджи в 10 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина Пьералуиджи Голлини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
20:59 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет избавиться от своего форварда
20:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» планирует расстаться со своим голкипером
19:47 · Англия. Премьер-лига
Испанская Marca назвала лучшего молодого игрока сезона
18:26 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш заявил, что не верит в уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
18:21 · Италия. Серия А
«Милан» готов приобрести Неймара на определённых условиях
17:19 · Италия. Серия А
«Интер» осуществил трансфер 20-летнего полузащитника «Эмполи»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Кокорин мог бы помочь «Сочи»
15:54 · Италия. Серия А
Галлиани заявил, что в пятницу «Монца» официально объявит о трансфере полузащитника «Интера» 1
15:29 · Италия. Серия А
Мальдини получил от «Милана» последнее предложение о продлении контракта
14:58 · Англия. Премьер-лига
Несмотря на переговоры с «Челси» по трансферу де Лихта, «Ювентус» ждёт предложение от другого английского клуба
14:57 · Италия. Серия А
Неймар может перейти в «Милан» 1
14:54 · Италия. Серия А
«Интер» надеется закрыть сделку по Бремеру уже сегодня
14:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Бернардески ответил на вопрос о возможном переходе игрока в РПЛ
14:03 · Италия. Серия А
Мората попрощался с болельщиками «Ювентуса»
13:41 · Италия. Серия А
Бремер: «Где я буду играть? Мы как раз это обсуждаем»
Все новости
Рекомендуем