«Аталанта» планирует расстаться со своим голкипером

«Аталанта» хочет избавиться от голкипера Пьерлуиджи Голлини, сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на Violanews Fiorentina.

По информации источника, итальянский клуб готов отдать вратаря в аренду с правом выкупа. За игроком активно следит «Фиорентина».

Голлини выступает за бергамасков с 2017 года, проведя за клуб 111 матчей. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Прошедший сезон 27-летний итальянец провёл в аренде в «Тоттенхэме». Проведя за «шпор» 10 матчей, он пропустил 11 мячей, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Сайт Transfermarkt оценивает Пьерлуиджи в 10 млн евро.