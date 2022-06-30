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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов приобрести Неймара на определённых условиях

30 Июня 2022 • 18:21 Комментировать

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Милана», об этом сообщает французское издание El Pais.

Источник пишет, что «Милан» всерьёз рассматривает вариант с подписанием 30-летнего форварда. В клубе считают, что приобретение статусного игрока в мировом футболе сможет вернуть «Милан» на передовые позиции в еврокубках. При этом итальянцы не смогут платить зарплату Неймару, известно, что команда готова взять на себя 15-20 миллионов евро, а остальная сумма ляжет на «ПСЖ».

Ранее французская пресса сообщала о том, что Неймар готов покинуть «ПСЖ», ссылаясь на то, что в Париже его не ценят. В то же время «ПСЖ» готов расстаться с футболистом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Серия А Неймар Лига 1
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