«Милан» готов приобрести Неймара на определённых условиях

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Милана», об этом сообщает французское издание El Pais.

Источник пишет, что «Милан» всерьёз рассматривает вариант с подписанием 30-летнего форварда. В клубе считают, что приобретение статусного игрока в мировом футболе сможет вернуть «Милан» на передовые позиции в еврокубках. При этом итальянцы не смогут платить зарплату Неймару, известно, что команда готова взять на себя 15-20 миллионов евро, а остальная сумма ляжет на «ПСЖ».

Ранее французская пресса сообщала о том, что Неймар готов покинуть «ПСЖ», ссылаясь на то, что в Париже его не ценят. В то же время «ПСЖ» готов расстаться с футболистом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.