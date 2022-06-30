«Интер» осуществил трансфер 20-летнего полузащитника «Эмполи»

«Интер» нашёл замену полузащитнику Марсело Брозовичу в лице 20-летнего албанца Кристьяна Асллани.

Известно, что футболист будет выступать в «Интере» на правах аренды в сезоне-2022/23 с обязательным правом выкупа. Трансфер Аслани будет стоить «чёрно-синим» 14 миллионов евро. Стоит отметить, что именно Асллани является наиболее реальным претендентом заменить 29-летнего полузащитника Марсело Брозовича, которого хочет подписать «Реал».

В прошлом сезоне албанский футболист сыграл 34 матча за «Эмполи», забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его команда в сезоне-2021/22 завершила на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.