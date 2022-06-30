Галлиани заявил, что в пятницу «Монца» официально объявит о трансфере полузащитника «Интера»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани заявил, что клуб в пятницу официально объявит о трансфере полузащитника миланского «Интера» Стефано Сенси.

«Он определённо успешно пройдёт медицинский осмотр. Он подпишет с нами контракт в пятницу и станет футболистом «Монцы». Он отличный игрок. В своё время я хотел подписать Хави в «Милан», это было в 1998 году. Тогда все было почти решено, но в итоге мама не отпустила его, зато вот сейчас я подписал Сенси», – цитирует Галлиани Football Italia.

Напомним, что Сенси так и не сумел раскрыться в миланском «Интере» из-за череды травм после перехода из «Сассуоло».