Мальдини получил от «Милана» последнее предложение о продлении контракта

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини получил от клуба последнее предложение по продлению контракта. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Напомним, что сегодня у итальянца истекло соглашение с «россонери».

Сам Мальдини пока не спешит принимать предложение от новых владельцев. Легендарный в прошлом футболист в будущем хотел бы иметь большее влияние при принятии решений, чем в данный момент.

Напомним, что Мальдини отыграл всю свою футбольную карьеру в составе «Милана», повесив бутсы на гвоздь в возрасте 40 лет. В клубе сейчас числится сын Паоло – Даниэль Мальдини