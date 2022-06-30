Неймар может перейти в «Милан»

Звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Милане».

По информации UOL, «Милан» хочет пригласить бразильского нападающего в свой клуб, но проблема заключается в том, что «россонери» не могут удовлетворить аппетиты игрока по зарплате. «Милан» готов предложить футболисту примерно 15-20 миллионов евро в год. В клубе надеются, что «ПСЖ» пойдет на уступки для осуществления перехода и возьмут остальную часть зарплаты на себя.

В стане итальянского клуба считают, что трансфер 30-летнего Неймара сообщит футбольному миру о том, что «Милан» вернулся на самый высокий уровень.