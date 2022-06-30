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Мората попрощался с болельщиками «Ювентуса»

30 Июня 2022 • 14:03 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората попрощался с болельщиками туринского «Ювентуса», в котором провёл два последних года на правах аренды.

«Носить эту футболку – одна из лучших возможностей, которая предоставлялась мне в жизни. Просто взгляните на моих детей, и вы поймёте, что для меня значит «Ювентус». Это то, что они всегда будут хранить в своём сердце. Мой сын Эдуардо родился в Турине, и я этим очень горжусь. Спасибо вам всем за поддержку. Я всегда боролся за эту футболку и навсегда останусь «Ювентини», – написал Мората в социальных сетях.

Напомним, что Мората уже во второй раз в карьере покидает «Ювентус». До этого форварда провёл в команде два сезона с 2014 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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