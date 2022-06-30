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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер: «Где я буду играть? Мы как раз это обсуждаем»

30 Июня 2022 • 13:41 Комментировать

Защитник «Торино» Глейсон Бреме в очередной раз прокомментировал слухи о своём будущем. Бразилец намекнул, что вполне может покинуть итальянскую Серию А и перебраться в другой чемпионат.

«Где я буду играть? Ничего ещё не решено, мы как раз это обсуждаем. Агент знает, чего я хочу. Я хочу играть в Лиге чемпионов. Не знаю, окажусь ли я в другом клубе из Серии А или за границей», – цитирует бразильца журналист Саймон Филлипс.

Напомним, что миланский «Интер» никак не соглашается заплатить за Бремера требуемые 40 миллионов евро. Защитником ранее также интересовался лондонский «Челси», у которого как раз большие проблемы в обороне.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Глейсон Бремер
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