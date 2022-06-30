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Чемпионат Италии. Серия А

Вслед за Дибалой и Моратой «Ювентус» покинул игрок сборной Италии официально

30 Июня 2022 • 12:40 Комментировать

Очередной футболист покинул туринский «Ювентус». На официальном сайте «старой синьоры» сообщается об уходе полузащитника Федерико Бернардески. 28-летний итальянский игрок ушел из клуба в статусе свободного агента.

Федерико выступал за туринский коллектив с 2017 года. Вместе с «Ювентусом» Бернардески трижды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал кубок и суперкубок страны.

В общей сложности полузащитник сыграл за «старую синьору» 183 поединка, забил 12 мячей и сделал 20 голевых передач.

Ранее стало известно об уходе из «Ювентуса» нападающих Пауло Дибалы и Альваро Мораты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
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