Очередной футболист покинул туринский «Ювентус». На официальном сайте «старой синьоры» сообщается об уходе полузащитника Федерико Бернардески. 28-летний итальянский игрок ушел из клуба в статусе свободного агента.

Федерико выступал за туринский коллектив с 2017 года. Вместе с «Ювентусом» Бернардески трижды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал кубок и суперкубок страны.

В общей сложности полузащитник сыграл за «старую синьору» 183 поединка, забил 12 мячей и сделал 20 голевых передач.

Ранее стало известно об уходе из «Ювентуса» нападающих Пауло Дибалы и Альваро Мораты.