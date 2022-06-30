Вслед за аргентинцем Пауло Дибалой туринский «Ювентус» попрощался еще с одним нападающим. Ряды «старой синьоры» покинул испанец Альваро Мората, о чем сообщила пресс-служба итальянского гранда.

«Бьянконери» поблагодарили Альваро за выступления в составе команды и пожелали ему успехов в будущем.

Мората выступал за «Ювентус» на правах аренды. Теперь форвард возвращается в мадридский «Атлетико».

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 29-летний нападающий провел 35 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами (один – с пенальти) и семью результативными передачами.