Пресс-служба туринского «Ювентуса» сообщила об уходе из клуба аргентинского нападающего Пауло Дибалы. Форвард покинул «старую синьору» в связи с истечением срока трудового соглашения.

Посредством социальных сетей итальянский гранд поблагодарил аргентинца и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

С большой долей вероятности Дибала продолжит карьеру в Серии А. Главным претендентом на форварда считается миланский «Интер». Также в его услугах заинтересован «Милан».

28-летний игрок выступал за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии Пауло провел 29 поединков, забил десять мячей и отдал пять ассистов.