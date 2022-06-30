Гендиректор «Ювентуса» рассказал о роли Аллегри в трансферах

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене рассказал о роли главного тренера Массимилиано Аллегри в селекционной политике клуба.

«Мы всегда действуем сообща. Мы советуемся с ним по поводу каждого решения, которое принимаем. Он очень заботится о стратегии клуба. В последние годы было довольно сложно, мы должны были подсократить финансирование, тогда как Аллегри нужно заново строить команду», – цитирует Арривабене Football Italia.

Напомним, Аллегри вернулся в туринский «Ювентус» прошлым летом. В своём первом сезоне по возвращению клуб итальянец не смог завоевать со «старой синьорой» ни одного трофея.