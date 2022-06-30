Оспина может переехать в Катар

Вратарь Давид Оспина может продолжить карьеру в Катаре, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, катарский «Аль-Наср» предлагает игроку контракт до 2025 года с зарплатой 3,5 млн евро в год, не считая бонусов. С завтрашнего дня голкипер станет свободным агентом.

Ранее появлялись новости, что 33-летним колумбийцем интересуются «Реал», «Атлетико» и «Лацио».

Последним клубом Оспины был «Наполи», за который он выступал с 2018 года. Всего за «аззурри» Давид провёл 103 матча во всех турнирах, пропустил 96 мячей и 39 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Сайт Transfermarkt оценивает его в пять млн евро.