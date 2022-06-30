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Чемпионат Италии. Серия А

Оспина может переехать в Катар

30 Июня 2022 • 11:07 Комментировать

Вратарь Давид Оспина может продолжить карьеру в Катаре, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, катарский «Аль-Наср» предлагает игроку контракт до 2025 года с зарплатой 3,5 млн евро в год, не считая бонусов. С завтрашнего дня голкипер станет свободным агентом.  

Ранее появлялись новости, что 33-летним колумбийцем интересуются «Реал», «Атлетико» и «Лацио».

Последним клубом Оспины был «Наполи», за который он выступал с 2018 года. Всего за «аззурри» Давид провёл 103 матча во всех турнирах, пропустил 96 мячей и 39 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Сайт Transfermarkt оценивает его в пять млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Наср Давид Оспина
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