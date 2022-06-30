Лукаку определился с игровым номером в «Интере»

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, вернувшийся в миланский «Интер» из лондонского «Челси», выбрал номер, под которым будет выступать за итальянский коллектив.

Как сообщила пресс-служба «нерадзурри», бомбардир взял себе 90-й номер. В свой первый приход в «Интер» Лукаку выступал под номером 9, который сейчас занят боснийцем Эдином Джеко.

Ромелу будет выступать за команду из Милана на правах аренды. Соглашение между сторонами рассчитано до завершения следующего сезона.

В прошлом сезоне бельгиец провел в Премьер-лиге 26 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей.