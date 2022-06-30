Кварацхелия оценил тренерский уровень Спаллетти

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, поигравший в российском чемпионате за казанский «Рубин», высказался о своем переходе в «Наполи». В частности, футболист отметил главного тренера неаполитанцев Лучано Спаллетти.

В интервью «Спорт-экспрессу» Кварацхелия заявил, что хочет работать под руководством этого специалиста. Хвича считает итальянца очень сильным тренером.

Напомним, что грузинский хавбек выступал в российской Премьер-лиге за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего вернулся к себе на родину, пополнив ряды «Динамо» Батуми. Он провел за батумскую команду 11 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.