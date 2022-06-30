В «Ювентусе» рассказали о ходе переговоров с Погба

Гендиректор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене поведал о ходе переговоров по переходу французского полузащитника Поля Погба, ныне являющегося свободным агентом.

«Переговоры движутся. Это будет ключевая сделка для нашего клуба в том числе и с финансовой точки зрения», - передает слова функционера Tuttosport.

Напомним, что Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением срока трудового соглашения.

За «старую синьору» француз уже выступал с 2012 по 2016 год. Вместе со «старой синьорой» Поль четырежды становился чемпионом Италии и два раза выигрывал кубок страны.