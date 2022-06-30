Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «ПСЖ» сорвал матч «Барселоны» против «Ромы»

30 Июня 2022 • 08:50 Комментировать

Стало известно, почему «Рома» приняла решение отказаться от поединка против каталонской «Барселоны» в рамках Кубка Жоана Гампера. Согласно сведениям Corrierre dello Sport, римляне сделали это из-за давления со стороны «ПСЖ».

По данным источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи связался со своим коллегой из «Ромы» Дэном Фридкиным и настоял на том, чтобы «волки» не играли с «сине-гранатовыми». Он аргументировал свое требование тем, что «Барселона» до сих пор поддерживает проект Суперлиги Европы, против которого выступают УЕФА и ЕСА.

Фридкин входит в совет директоров ЕСА, где поддержку ему оказывает Аль-Хелаифи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
10:08 · Италия. Серия А
Защитник «Реала» может продолжить карьеру в Италии
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит новое предложение по де Лихту
09:54 · Италия. Серия А
Лукаку определился с игровым номером в «Интере»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Прат покинет «Лестер», главный претендент на игрока – клуб из Серии А
09:24 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Ювентуса» Арривабене – об уходе де Лихта: «Невозможно сохранить игроков, когда они хотят уйти»
09:15 · Италия. Серия А
Кварацхелия оценил тренерский уровень Спаллетти
09:06 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» рассказали о ходе переговоров с Погба
08:50 · Италия. Серия А
Президент «ПСЖ» сорвал матч «Барселоны» против «Ромы»
07:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал сумму, за которую готов отпустить де Лихта
07:26 · Италия. Серия А
«Милан» всё ещё хочет подписать Дибалу
02:43 · Италия. Серия А
«Милан» приготовил 15 млн евро за футболиста «ПСЖ»
01:56 · Англия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ювентуса» прокомментировал возможный уход де Лихта
01:30 · Италия. Серия А
«ПСЖ» близок к покупке форварда сборной Италии более чем за 40 млн евро
01:21 · Италия. Серия А
Вице-капитан «ПСЖ» решил покинуть клуб, в его услугах заинтересован «Ювентус»
00:08 · Италия. Серия А
Анчелотти против ухода Йовича в «Фиорентину» 1
Все новости
Рекомендуем