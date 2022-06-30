Президент «ПСЖ» сорвал матч «Барселоны» против «Ромы»

Стало известно, почему «Рома» приняла решение отказаться от поединка против каталонской «Барселоны» в рамках Кубка Жоана Гампера. Согласно сведениям Corrierre dello Sport, римляне сделали это из-за давления со стороны «ПСЖ».

По данным источника, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи связался со своим коллегой из «Ромы» Дэном Фридкиным и настоял на том, чтобы «волки» не играли с «сине-гранатовыми». Он аргументировал свое требование тем, что «Барселона» до сих пор поддерживает проект Суперлиги Европы, против которого выступают УЕФА и ЕСА.

Фридкин входит в совет директоров ЕСА, где поддержку ему оказывает Аль-Хелаифи.