Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» всё ещё хочет подписать Дибалу

30 Июня 2022 • 07:26 Комментировать

Руководители «Милана» всё ещё рассчитывают на подписание звёздного аргентинского нападающего Пауло Дибалы в это трансферное окно.

По информации Calciomercato, «россонери» заметно активизировались в последние пару дней, так как главный претендент на подписание аргентинского футболиста в лице «Интера» недавно приобрёл другого форварда, а именно Ромелу Лукаку. Сейчас Дибала сомневается в целесообразности своего перехода в «Интер», где уже собралось достаточно большое количество атакующих игроков.

Напомним, что до этого Пауло Дибала выступал за туринский «Ювентус», но в данный момент форвард находится без команды в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
07:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал сумму, за которую готов отпустить де Лихта
07:26 · Италия. Серия А
«Милан» всё ещё хочет подписать Дибалу
02:43 · Италия. Серия А
«Милан» приготовил 15 млн евро за футболиста «ПСЖ»
01:56 · Англия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ювентуса» прокомментировал возможный уход де Лихта
01:30 · Италия. Серия А
«ПСЖ» близок к покупке форварда сборной Италии более чем за 40 млн евро
01:21 · Италия. Серия А
Вице-капитан «ПСЖ» решил покинуть клуб, в его услугах заинтересован «Ювентус»
00:08 · Италия. Серия А
Анчелотти против ухода Йовича в «Фиорентину» 1
29 Июня
23:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку прокомментировал своё возвращение в «Интер»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Представитель Лукаку: «Всё подписано, теперь можно насладиться возвращением Ромелу в «Интер»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Агент Кварацхелии заявил, что футболист мог перейти в «Ювентус» или «Тоттенхэм»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Аталанты» Меле может перейти в Английскую премьер-лигу
17:28 · Италия. Серия А
Кришито перешёл в «Торонто» официально
16:55 · Италия. Серия А
Кокорин не хочет покидать «Фиорентину»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Аталанте» было интересно, на каких позициях я могу выступать»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Хвича Кварацхелия: «Я многому научился в России»
Все новости
Рекомендуем