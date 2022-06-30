«Милан» всё ещё хочет подписать Дибалу

Руководители «Милана» всё ещё рассчитывают на подписание звёздного аргентинского нападающего Пауло Дибалы в это трансферное окно.

По информации Calciomercato, «россонери» заметно активизировались в последние пару дней, так как главный претендент на подписание аргентинского футболиста в лице «Интера» недавно приобрёл другого форварда, а именно Ромелу Лукаку. Сейчас Дибала сомневается в целесообразности своего перехода в «Интер», где уже собралось достаточно большое количество атакующих игроков.

Напомним, что до этого Пауло Дибала выступал за туринский «Ювентус», но в данный момент форвард находится без команды в статусе свободного агента.