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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» приготовил 15 млн евро за футболиста «ПСЖ»

30 Июня 2022 • 02:43 Комментировать

Центральный защитник «ПСЖ» Абду Диалло стал одной из приоритетных целей «Милана».

Об интересе «россонери» к сенегальцу, не входящему в дальнейшие планы «ПСЖ», стало известно несколькими днями ранее. Согласно сведениям Calciomercato, окончательно проиграв борьбу «Ньюкаслу» за Свена Ботмана, «Милан» решил полностью сосредоточиться на приобретении Абду Диалло и готов заплатить за него порядка 15 млн евро. 26-летний центрбек станет заменой Алессио Романьоли, чей контракт с чемпионами Италии подошёл к концу.

В 2019 году Абду Диалло был куплен «ПСЖ» у дортмундской «Боруссии» за 32 млн евро. В прошедшем сезоне игрок появился на поле 16 раз, отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Абду Диалло
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