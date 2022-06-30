«Милан» приготовил 15 млн евро за футболиста «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Абду Диалло стал одной из приоритетных целей «Милана».

Об интересе «россонери» к сенегальцу, не входящему в дальнейшие планы «ПСЖ», стало известно несколькими днями ранее. Согласно сведениям Calciomercato, окончательно проиграв борьбу «Ньюкаслу» за Свена Ботмана, «Милан» решил полностью сосредоточиться на приобретении Абду Диалло и готов заплатить за него порядка 15 млн евро. 26-летний центрбек станет заменой Алессио Романьоли, чей контракт с чемпионами Италии подошёл к концу.

В 2019 году Абду Диалло был куплен «ПСЖ» у дортмундской «Боруссии» за 32 млн евро. В прошедшем сезоне игрок появился на поле 16 раз, отметившись одной голевой передачей.