«ПСЖ» близок к покупке форварда сборной Италии более чем за 40 млн евро

Нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Джанлука Скамакка в шаге от переезда во Францию.

«ПСЖ» давно обозначил 23-летнего итальянца в качестве своей приоритетной цели на трансферном рынке. Изначальное предложение парижан – порядка 35 млн евро – не удовлетворило руководство «Сассуоло», которое требовало не менее 50 млн за свою звезду. По информации Джанлуки Ди Марцио, теперь клубы близки к договорённости. «ПСЖ» повысил предложение до 40 млн евро плюс бонусы, и «Сассуоло» вот-вот одобрит сделку. Переговоры продолжаются.

Джанлука Скамакка отметился 16 голами в прошедшем розыгрыше Серии А, отыграв 36 матчей.