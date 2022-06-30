Вице-капитан «ПСЖ» решил покинуть клуб, в его услугах заинтересован «Ювентус»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе готов сменить обстановку этим летом.

26-летний игрок уже решил уйти из парижского клуба, в котором проводит всю профессиональную карьеру, сообщает авторитетный трансферный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Такой поворот событий радует туринский «Ювентус», который может вступить в борьбу за Кимпембе, если не сумеет удержать в своих рядах Маттайса де Лихта, связанного с возможным переходом в лондонский «Челси».

Преснел Кимпембе провёл 41 матч за «ПСЖ» в минувшей кампании, став автором одного гола и двух результативных передач. Контракт француза истекает через два года.