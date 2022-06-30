Анчелотти против ухода Йовича в «Фиорентину»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен сделкой по аренде Луки Йовича в «Фиорентину».

На днях авторитетные источники сообщили о договорённости между клубами и скором прибытии сербского нападающего во Флоренцию для прохождения медосмотра. Однако в деле появилось неожиданное препятствие: по информации Radio Bruno, Карло Анчелотти не хочет отпускать Йовича и предпочёл бы сохранить его для глубины состава. Впрочем, это обстоятельство, вероятно, лишь ненадолго задержит сделку, а не сорвёт её.

Напомним, что арендное соглашение Луки Йовича с «Фиорентиной» будет рассчитано на один год. Игрок зарабатывает около 6 млн евро в год, и клубы договорились поделить его зарплату поровну на время аренды.