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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти против ухода Йовича в «Фиорентину»

30 Июня 2022 • 00:08 Комментировать (1)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен сделкой по аренде Луки Йовича в «Фиорентину».

На днях авторитетные источники сообщили о договорённости между клубами и скором прибытии сербского нападающего во Флоренцию для прохождения медосмотра. Однако в деле появилось неожиданное препятствие: по информации Radio Bruno, Карло Анчелотти не хочет отпускать Йовича и предпочёл бы сохранить его для глубины состава. Впрочем, это обстоятельство, вероятно, лишь ненадолго задержит сделку, а не сорвёт её.

Напомним, что арендное соглашение Луки Йовича с «Фиорентиной» будет рассчитано на один год. Игрок зарабатывает около 6 млн евро в год, и клубы договорились поделить его зарплату поровну на время аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Фиорентина Лука Йович
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