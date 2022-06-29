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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» намерена купить у «Интера» полузащитника в кредит

29 Июня 2022 • 15:35 Комментировать

«Монца» просит у миланского «Интера» отпустить своего полузащитника Стефано Сенси в кредит. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, команда, которой владеет Сильвио Берлускони пока не готова платить за трансфер в полном объёме.

«Интеру» нужно избавитсья от Сенси, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому руководство «нерадзурри» может пойти навстречу новичку Серии А, который к тому же хочет приобрести итальянца на постоянной основе.

Ранее «Монца» уже усилилась игроком «Интера» – несколько дней назад воспитанник «нерадзурри» подписал контракт с клубом на правах свободного агента. «Монца» также хотела купить у команды Симоне Индзаги Андреа Пинамонти, но нападающий ответил отказом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монца Стефано Сенси
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