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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» улучшит предложение по Фраттези

29 Июня 2022 • 15:15 Комментировать

«Рома» не оставляет попытки вернуть в команду своего воспитанника Давиде Фраттези, который в данный момент выступает за «Сассуоло». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, «волки» сделают улучшенное предложение по трансферу хавбека.

Напомним, что Фраттези уже успел отыграть несколько матчей за взрослую сборную Италии, куда его вызвал главный тренер Роберто Манчини. Ранее мать футболиста заявила, что они с сыном мечтают вернуться в родной Рим.

Фраттези ранее также числился в академии «Лацио». Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью настаивает на трансфере. В прошлом сезоне Фраттези забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сассуоло Давиде Фраттези
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