«Ювентус» готов отдать «Роме» своего футболиста в обмен на Дзаньоло

Туринский «Ювентус» нашёл ключ к приобретению нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло. Согласно информации от Football Italia, «нерадзурри» готовы предложить в обмен на форварда «волков» своего молодого полузащитника Николо Фаджоли.

Таким образом, «Ювентус» считает, что Фаджоли сможет сбить цену за Дзаньоло, за которого «Рома» просит довольно большие деньги. Ранее Дзаньоло отказал «волкам» в продлении контракта, так как его не устроили условия.

Помимо «Ювентуса» в услугах Дзаньоло также заинтересован «Милан», но «россонери» этим летом вряд ли смогут найти средства на трансфер игрока, который забил победный гол в финале первого розыгрыша Лиги конференций.