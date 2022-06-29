Агент Мартинеса вновь высказался насчёт возможного ухода клиента из «Интера»

Алехандро Каманьо, агент нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, в очередной раз прокомментировал возможный уход своего клиента с «Джузеппе Меацца». Напомним, что аргентинский форвард интересен ряду клубов, в числе которых «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

«Лаутаро нет никакого смысла покидать «Интер». Здесь он развивается и играет на топ-уровне, а фанаты его обожают. Лаутаро определённо останется в «Интере», – цитирует Каманьо итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Лаутаро Мартинеса отчаянно хочет видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, который ранее работал с аргентинцем в «Интере».