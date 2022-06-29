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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий из Серии А должен усилить «ПСЖ» уже в июле

29 Июня 2022 • 13:06 Комментировать

Французский «ПСЖ» в июле хочет приобрести у «Сассуоло» молодого нападающего Джанлуку Скамакку. Согласно сведениям от журналиста Адирена Гренье, парижане поставили перед собой цель завершить сделку к тому времени.

Напомним, что Скамакка является приоритетной целью для «ПСЖ» на замену нападающему Мауро Икарди, который должен покинуть клуб в это трансферное окно.

Ещё одним претендентом на Скамакку был миланский «Интер», но «нерадзурри» не захотели платить «Сассуоло» большие деньги, и решили вернуть из «Челси» нападающего Ромелу Лукаку.

Скамакка в прошлом сезоне забил 14 голов в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка
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