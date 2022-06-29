«Милан» сегодня объявит о своём первом летнем трансфере

Чемпион Италии «Милан» сегодня должен объявить о своём первом трансфере в летнее межсезонье. Им должен стать нападающий Дивок Ориги, который пополнит ряды «россонери» на правах свободного агента из «Ливерпуля». Об этом сообщает Sky Italia.

Напомним, что Ориги уже давно договорился с «Миланом» об условиях контракта. Тем не менее, футболист только вчера прибыл в город для прохождения медицинского обследования.

Ранее «Милан» вышел из борьбы за двух футболистов «Лилля» – Ренату Саншеша и Свена Ботмана, который принял предложение «Ньюкасла». Теперь «россонери» работают над трансфером Хакима Зиеша из «Челси».