«Интер» усилится игроком «Эмполи»

Полузащитник «Эмполи» Кристьян Асллани переходит в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сейчас игрок проходит медицинский осмотр. Для него уже готов контракт до 2027 года с зарплатой 1,2 млн евро в год. Футболист присоединится к «змеям» на правах аренды за четыре млн евро, а через сезон будет выкуплен за 10 млн евро.

Асллани является воспитанником «Эмполи». За родную команду он провёл 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 20-летнего албанца в 10 млн евро.