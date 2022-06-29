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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» усилится игроком «Эмполи»

29 Июня 2022 • 10:29 Комментировать

Полузащитник «Эмполи» Кристьян Асллани переходит в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сейчас игрок проходит медицинский осмотр. Для него уже готов контракт до 2027 года с зарплатой 1,2 млн евро в год. Футболист присоединится к «змеям» на правах аренды за четыре млн евро, а через сезон будет выкуплен за 10 млн евро.

Асллани является воспитанником «Эмполи». За родную команду он провёл 27 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 20-летнего албанца в 10 млн евро.

  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Кристьян Асллани
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