«ПСЖ» выиграл борьбу за звёздного защитника

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр близок к трансферу во французский «ПСЖ». По информации Get French Football News, стороны провели успешные переговоры и согласовали условия сделки.

В Париже уверены, что официально сделка будет оформлена в самое ближайшее время. Ранее ходили слухи об интересе к Шкриньяру со стороны лондонского «Челси», однако «ПСЖ» смог опередить «пенсионеров».

В минувшем сезоне словацкий защитник провел 48 поединков и отметился четырьмя забитыми мячами. Его действующее трудовое соглашение с «нерадзурри» рассчитано до конца следующего сезона.