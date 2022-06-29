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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» всё никак не может договориться с Дибалой

29 Июня 2022 • 07:58 Комментировать (1)

Руководители миланского «Интера» всё никак не могут договориться со звёздным аргентинским нападающим Пауло Дибалой об условиях контракта.

По информации Corriere dello Sport, миланский клуб и 28-летний аргентинский футболист не могут найти компромисс в переговорах по поводу условий контракта. Стороны не могут сойтись в вопросе зарплаты. Напомним, что последним клубом Дибалы был туринский «Ювентус», но в данный момент форвард находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Пауло Дибала провёл в итальянском чемпионате 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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