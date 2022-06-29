«Сассуоло» готов выложить 6 млн евро за юного форварда «Вероны»

Боссы «Сассуоло» хотят в это трансферное окно заполучить молодого итальянского нападающего «Вероны» Маттео Канчельери.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, «нероверди» готовы заплатить «Вероне» за 20-летнего итальянского футболиста около шести миллионов евро. «Сассуоло» предлагает форварду долгосрочное соглашение до июня 2027 года. Стоит отметить, что вероятность этого перехода достаточно высокая.

В прошлом сезоне Маттео Канчельери провёл в итальянском чемпионате в составе «Вероны» 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.