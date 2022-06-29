Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

Звёздный бельгийский нападающий Ромелу Лукаку близок к тому, чтобы стать игроком миланского «Интера».

По информации инсайдера Николо Скиры, бельгийский футболист прибыл в Милан для того, чтобы пройти медицинское обследование, а после этого поставить свою подпись в контракте с миланским клубом. Если обследование пройдёт успешно, то уже сегодня представители «Интера» объявят о переходе Лукаку из «Челси».

Напомним, что в прошлом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 26 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.