Тренер «Лацио» высказался по поводу влияния соцсетей на атмосферу в команде

Опытный итальянский наставник «Лацио» Маурицио Сарри рассказал журналистам о том, что он думает по поводу влияния социальных сетей на атмосферу в римском клубе.

Сарри сказал Football Italia, что социальные сети очень сильно повлияли на атмосферу в коллективе, а особенно это касается молодых игроков. Опытный специалист отметил, что из-за интернета была практически устранена «святость» раздевалки, так как любое слово может просочиться в сеть.

«Когда я начинал свою тренерскую карьеру, то и представить себе не мог, что такое мобильный телефон», - добавил Сарри.

Напомним, что в прошлом сезоне римская команда под руководством Сарри заняла пятую строчку в итальянском чемпионате.