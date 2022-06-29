Итальянский инсайдер раскрыл условия контракта ди Марии с «Ювентусом»

Анхель ди Мария вот-вот станет игроком «Ювентуса».

Контракт экс-футболиста «ПСЖ» со «старой синьорой» будет рассчитан на один год. Согласно более ранним сообщениям прессы, зарплата ди Марии в «Ювентусе» составит более 7 млн евро в год без учёта бонусов, что не соответствует обновлённой информации от Джанлуки Ди Марцио: как утверждает авторитетный инсайдер, за год в Турине 34-летний аргентинец заработает 6 млн евро, также в соглашении будут предусмотрены бонусы за количество сыгранных матчей и определённые достижения игрока.

Анхель ди Мария покинул «ПСЖ» по окончании сезона 2021/22 в качестве свободного агента. В подписании футболиста также была заинтересована «Барселона».