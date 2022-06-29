«Милан» отказался от услуг Дибалы

«Милан» решил не делать контрактное предложение нападающему Пауло Дибале.

28-летний аргентинец остаётся без клуба после ухода из «Ювентуса» в качестве свободного агента. Главным претендентом на Дибалу считается «Интер», однако в настоящий момент переговоры приостановлены. По данным Sky Sport, услуги игрока предлагались другим клубам, включая «Милан», но боссы «россонери» не выразили заинтересованность в экс-звезде «Ювентуса», отказавшись обсуждать сделку с представителями футболиста.

«Интер» остаётся единственным клубом, всерьёз претендующим на Дибалу. Для самого аргентинца данный вариант также в приоритете.