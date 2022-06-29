«Реал» и «Фиорентина» согласовали аренду Йовича: клубы поделят зарплату игрока пополам

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович находится в одном шаге от ухода в итальянскую «Фиорентину» на правах аренды.

В ближайшее время 24-летний серб отправится в Италию, чтобы пройти медосмотр и завершить переход в «Фиорентину», сообщает Sky Sport. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23. «Реал» продолжит выплачивать половину зарплаты Йовича. Известно также, что договор не предусматривает обязательств или опции последующего выкупа нападающего «Фиорентиной».

Лука Йович принадлежит «Реалу» с 2019 года. В составе мадридцев он провёл 51 матч, отметившись тремя голами.