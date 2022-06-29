Мальдини: «Никогда не праздновал так бурно, как после недавней победы в Серии А»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини признался, что недавний триумф клуба принёс ему невероятную радость.

«Милан» впервые за 11 лет завоевал чемпионский титул Серии А по итогам завершившегося сезона.

«Сказать честно, я не помню, чтобы когда-либо так бурно что-то праздновал, – цитирует TMW легендарного итальянца, собравшего огромную коллекцию трофеев в бытность игроком. – Вероятно, это вызвано тем, что я ничего не выигрывал на протяжении последних 11 лет», – заявил Мальдини.

«Россонери» добыли Скудетто, набрав 86 очков в чемпионате Италии и опередив на два балла заклятых соперников из «Интера».