«ПСЖ» планирует завершить два громких трансфера в ближайшие дни

«Пари Сен-Жермен» находится в продвинутой стадии переговоров по трансферам Ренату Саншеша и Милана Шкриньяра.

Спортивный директор парижан проводит плодотворную работу с первых недель в новой должности: клуб намеревается в ближайшие дни завершить процесс подписания защитника «Интера» Милана Шкриньяра и полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает инсайдер Николо Скира, также утверждающий, что оба футболиста уже согласовали контрактные условия с «ПСЖ».

Действующие соглашения 27-летнего Шкриньяра и 24-летнего Саншеша с их нынешними клубами истекают следующим летом.