Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» подпишет защитника «Дженоа»

28 Июня 2022 • 22:01 Комментировать

Левый защитник «Дженоа» Андреа Камбьясо перейдёт в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб работал над трансфером латераля с прошлой зимы. Для игрока готов контракт до 2026 года с зарплатой один млн евро в год.  

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Тоттенхэма» и «Эвертона».

Кабмьясо является воспитанником «грифонов». Всего за первую команду он провёл 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативных передач. Его контракт рассчитан до 2023 года. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего итальянца в пять млн евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дженоа Андреа Камбьясо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
23:33 · Италия. Серия А
Аргентинские СМИ сообщили, когда ди Мария подпишет контракт с «Ювентусом»
23:16 · Италия. Серия А
«ПСЖ» планирует завершить два громких трансфера в ближайшие дни
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл объявил о подписании Ботмана официально
22:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» подпишет защитника «Дженоа»
21:56 · Италия. Серия А
«ПСЖ» предложит 70 млн за Шкриньяра
21:23 · Италия. Серия А
Источник: Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» слухи
21:11 · Италия. Серия А
«Интер» и Видаль близки к расторжению контракта
20:54 · Италия. Серия А
Лидер полузащиты «Кальяри» может переехать в Германию
20:53 · Италия. Серия А
«Интер» может обменять Джеко на защитника «Ювентуса» 1
20:37 · Италия. Серия А
​«Милан» выбыл из гонки за Саншешем
19:47 · Италия. Серия А
​Мотта покинул «Специю» официально
19:31 · Италия. Серия А
В Серии А теперь возможен «золотой матч»
17:41 · Германия. Бундеслига
«Наполи» хочет купить полузащитника «Вольфсбурга»
17:39 · Италия. Серия А
​У директора «Интера» спросили о Лукаку и Дибале
16:59 · Италия. Серия А
Мотта уйдёт с поста главного тренера «Специи»
Все новости
Рекомендуем