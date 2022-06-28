«Ювентус» подпишет защитника «Дженоа»

Левый защитник «Дженоа» Андреа Камбьясо перейдёт в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб работал над трансфером латераля с прошлой зимы. Для игрока готов контракт до 2026 года с зарплатой один млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Интера», «Тоттенхэма» и «Эвертона».

Кабмьясо является воспитанником «грифонов». Всего за первую команду он провёл 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативных передач. Его контракт рассчитан до 2023 года. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего итальянца в пять млн евро.