«ПСЖ» предложит 70 млн за Шкриньяра

«ПСЖ» сделает улучшенное предложение «Интеру» по центральному защитнику Милану Шкриньяру.

Руководство «нерадзурри» уже отклонило прежнее предложение в 60 млн евро, но это не остановило парижан: в «ПСЖ» рассчитывают как можно быстрее закрыть сделку и готовы предложить порядка 70 млн евро за 27-летнего словака, чей контракт с «Интером» истекает через год.

В сезоне 2021/22 Милан Шкриньяр провёл 48 матчей во всех турнирах, записав в свой актив четыре забитых мяча. Transfermarkt оценивает центрбека в 65 млн евро. В услугах звезды сборной Словакии также заинтересованы представители Английской премьер-лиги.