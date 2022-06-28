Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подписал новое соглашение с клубом.

По данным La Repubblica, Ибрагимович заключил контракт с «Миланом» на полгода с минимальной зарплатой в сто тысяч евро. Это было сделано для того, чтобы итальянский клуб не переплачивал игроку, пока он будет восстанавливаться после операции на колене. Приблизительные сроки возвращения шведского форварда составляют шесть-семь месяцев. Данный контракт может быть продлен зимой, если 40-летний футболист будет готов к продолжению карьеры.

В минувшем сезоне Ибрагимович принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.