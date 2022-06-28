«Интер» и Видаль близки к расторжению контракта

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль в скором времени может прекратить сотрудничество с клубом.

35-летний чилиец не входит в дальнейшие планы «нерадзурри», поэтому уход игрока этим летом практически предопределён. В подписании Видаля заинтересованы аргентинская «Бока Хуниорс» и бразильский «Фламенго», но прежде хавбек может расторгнуть своё действующее соглашение с «Интером». По информации журналиста Руди Галетти, миланцы уже близки к договорённости с Видалем о досрочном прекращении сотрудничества, которое обойдётся клубу в 4 млн евро.

Артуро Видаль выступает за «Интер» с 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 41 матче команды, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.