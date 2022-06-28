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Чемпионат Италии. Серия А

​Мотта покинул «Специю» официально

28 Июня 2022 • 19:47 Комментировать

«Специя» официально объявила об уходе Тьяго Мотты с должности главного тренера команды. Стороны договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию.

Тьяго Мотта возглавлял «Специю» в течение одного сезона. В 40 играх под руководством молодого специалиста команда добилась 11 побед при 6 ничьих и 23 поражениях.

По итогам прошлого чемпионата Италии «Специя» заняла 16 место и сохранила прописку в элитном дивизионе.

Ожидается, что новым рулевым «Специи» станет Лука Готти. Этот специалист находится без работы с декабря после отставки из «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Тьяго Мотта Специя
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