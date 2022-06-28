В Серии А теперь возможен «золотой матч»

Во вторник на заседании Федерации футбола Италии было одобрено изменение в регламенте Серии А. Теперь в итальянском чемпионате возможен «золотой матч». Он будет проводиться в случае, если две команды набрали одинаковое количество очков и расположились на вершине.

Стоит сказать, что «золотой матч» не предусматривает дополнительного времени. Если по итогам 90 минут результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Правило работает только на случай определения чемпиона Италии. В остальном же распределение мест при равенстве очков по-прежнему будет проходить по результатам личных встреч.